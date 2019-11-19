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Здесь интересно

На экраны Москвы выходит фильм 'Грех'

Фото: кадр из к/ф "Грех", 2019/ реж. Андрей Кончаловский

На экраны Москвы выходит фильм "Грех"

M24.ru 19 ноября 2019г., 06:32

Лента Андрея Кончаловского имеет бюджет больше миллиона рублей.

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В прокат выходит фильм "Грех" Андрея Кончаловского. Действие происходит в Италии во время противостояния двух властных итальянских кланов. Картина представляет собой сцены из жизни художника Микеланджело Буонарроти.

Отрывки ленты уже показывали президенту Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре 2018 года. Копию ленты Путин преподнес Папе Римскому во время своего визита в июле.

Как заметил министр культуры Владимир Мединский, фильм "Грех" – это дорого поставленное кино. Между тем режиссер Андрей Кончаловский ранее сообщал, что бюджет его фильма составил более миллиарда рублей.

Мировая премьера картины прошла в октябре перед церемонией закрытия XIV Римского кинофестиваля. Также ленту планируют показать на кинофестивалях в Каире и Таллине.

В эфире радиостанции "Москва FM" подробнее о картине рассказал кинокритик Егор Москвитин.

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Москва-Инфо
   