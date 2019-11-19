Московская сцена

Международный фестиваль «Мир высокой акварели» открылся в Москве, в Галерее классической фотографии. 100 художников со всего мира представляют свои лучшие акварельные работы, созданные в разных жанрах и техниках.

Золотые рыбки в стиле гиперреализм, собор Василия Блаженного глазами малайзийского импрессиониста и полупрозрачные букеты. Каждый участник фестиваля представил две работы в одной технике и на одну тему. Никас Сафронов показал свои студенческие акварели:

«Акварель - это а-ля прима, это сложное, это «не получилось – выбросил». Поэтому, чтобы это получалось, нужно сосредоточиться, тонко, четко выполнять задачу и знать её, уже представлять в конечном результате, что будет», - Никас Сафронов, заслуженный художник России.

Акварель, в отличие от масла, очень быстро высыхает и не даёт художникам права на ошибку. Можно только начать работу заново. Илья Ибряев работал в разных техниках, но прославился как мастер акварельной живописи. На фестивале художник представил вид на Мачу-Пикчу в тумане.

«Это шикарное место силы, мы там были на биеннале, мы ездили в это место, мы это созерцали, воспринимали, делали фотоматериалы, делали эскизный и скетчевый материал. И родилась такая композиция и я её представил на выставке», - Илья Ибряев, художник, организатор фестиваля.

Стихия воды занимает особое место в творчестве акварелистов. Художница Эгле Липейкайте уже 6 лет рисует водоемы и считает их своим источником вдохновения:

«Почувствовать ритм, сверху отражается небо, снизу - теплое тело земли, прозрачность. Очень много всего. Это движение, как солнце бегает по волнам».

Никас Лопез из Перу освоил академическую живопись, но затем отказался от четких линий и ярких красок. На выставке он представил абстрактные пейзажи Мадрида и Сибири.

«Риск и непредсказуемость, вот почему я выбрал акварель. Каждая капля - целый мир возможностей для художника. Я отказался от яркой палитры, потому что энергию можно передать в черном цвете, а черный - это смесь всех цветов», - делится Никас Лопез, художник, участник фестиваля.

«Сладкая жизнь» итальянского художника - это любимые конфеты 6-летнего сына. На черном фоне они выглядят ярче и кажутся вкусными как в детстве.

«Я часто рисую сладости, которые обожает мой сын. Они получаются контрастными и гиперреалистичными. Это настоящий вызов для меня, потому что акварель тренирует скорость и внимательность художника», - рассказывает Джованни Бальзарини, художник, участник фестиваля.

Главная задача фестиваля - сохранение лучших традиций национальных школ акварели, а также обмен опытом. Художники считают, что самое сложное в работе с акварелью – это пропорции. Баланс нужен во всем: свет и тень, вода и пигмент, скорость и терпение.

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