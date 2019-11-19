К открытию выставки «Фаберже и придворные ювелиры» готовятся в Историческом музее. В экспозиции - работы мастеров, благодаря которым вторая половина XIX - начало XX веков стали в России эпохой «ювелирного Ренессанса».

Хранилище драгоценных металлов Исторического музея - в одной из круглых башен. Деревянная винтовая лестница, шкафы, сделанные на заказ. Его основой в 1905 году стало собрание Петра Щукина, подаренное музею. Больше трехсот предметов из этого хранилища будут представлены на выставке. Густав Фаберже, первый из знаменитой династии, открыл мастерскую в России в 1842-м, но признание пришло к нему не сразу.

«Прошло почти 40 лет, пока его имя стало известным. И нашей задачей было показать, что он приехал не на пустое место, не он был главным в ювелирном деле, а он стал частью русской ювелирной школы», - рассказала старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов ГИМ, куратор выставки Галина Смородинова.

Ювелирных школ в России было две. Петербургская, с одной стороны, ориентировалась на европейские традиции, с другой - на национальную идею, провозглашенную министром народного просвещения Уваровым, - православие, самодержавие, народность. Московская - применяла более сложные технологии, ювелиры работали в содружестве с именитыми художниками. Вот, например, работы Федора Верховцева - потир, крест, лампада.

«С одной стороны классицистическая стилистика, с другой - барочная нарядность в изобилии декора, который украшает простую, по сути, форму литургической чаши», - пояснила старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов ГИМ Галина Крюк.

Эта миниатюра с портретом Зинаиды Николаевны Юсуповой была заказана ее супругом к серебряной свадьбе. Работа фирмы Фаберже, художник Зуев. Творениям знаменитого ювелира будет посвящен отдельный раздел. Солонка из золота, украшения из аквамарина, который так любила императрица Александра Федоровна, брошка из агата. Карл Фаберже считал, не важно, драгоценный камень или нет, главное - его живость. А ценность вещей определял тем, сколько в них вложено труда.

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