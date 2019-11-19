Московская сцена

Пять лет назад известный российский художник и куратор Катя Бочавар основала проект Ground, который объединил две столичные площадки. Было желание создать так называемую галерею полного цикла, где произведения современного искусства не только выставляются, но и задумываются, и создаются там же. Теперь к этому блоку присоединилась столичная Галерея на Солянке, которая в этом году отмечает 30-летие. Название заменено на «Ground Солянка», спектр демонстрируемых видов искусств расширен. Наименование первого проекта обновленного пространства — «ГРАУНД зинфест. Расширение».

Последние минуты монтажа перед открытием выставки — как часть перформанса. Галерея на Солянке — место притяжения авторов современного искусства. А с приходом нового директора Кати Бочавар, проекты следуют один за другим. Теперь третий по счету «ГРАУНД зин фест» проходит здесь.

«ГРАУНД Зин происходит от слова magazine то есть журнал. То есть по-русски это был просто "нал". Но мы решили не рисковать, не называться налом. Назвались зином, потому что это распространенное понятие. Движение, которое разрастается по всему миру», — отметила Катя Бочавар, куратор пространства.

Создатель «ГРАУНД ЗИН феста» в новом пространстве Бочавар представляет его в расширенном виде. Теперь не только ярмарка, но и выставка. 13 комнат с 13 инсталляциями. 13 авторов и художественных групп: графики, перформеры, саунд-артисты, живописцы и дизайнеры. Для многих участников создание ЗИНа — первый опыт.

Свою книгу художника Анна Домини назвала «Sанаторий». Для нее локация постсоветского пространства — как некая метафора мира. Место, похожее на рай, где время остановилось. ЗИН она представила, как комикс и виртуальную игру одновременно. Читателю автор предлагает забыть самого себя и создать персонажа, действиями которого и предстоит руководить в сюжете.

«Этот комикс я рисовала его пять лет и он соотносился с этапами моего жизненного пути и постепенно это собиралось, как пазл в большую единую структуру. Мне бы хотелось, чтобы человек ассоциировал себя с героем, а не со мной», — говорит художник.

Как звучит живопись решил исследовать Михаил Мясоедов — художник и участник лаборатории звуковых исследований Kota. Поэтому пошел от «противного» — нарисовал сонограмму, а затем преобразовал ее в звук.

«Я хотел посмотреть, вернее послушать, как будут звучать определенные какие-то графические вещи. По горизонтальной оси — это время. По вертикальной оси — частота. От самых басовых до самых высоких. И яркость — это громкость определенной частоты. И все вместе складывается в абстрактную композицию», — комментирует свои работы художник Михаил Мясоедов.

А вот ЗИН, который не имеет отношения к сонограмме, создавал другой участник лаборатории Глеб Глонти.

«Первый номер посвящен уличному художнику 0331С. Это наш давний друг. Мы делаем с ним очень много работ. Я лично взял несколько интервью с ним. Он высекает по камням, рисует выжигает на потолке», — рассказал саунд-продюсер Глеб Глонти.

В день открытия «ГРАУНД ЗИН феста. Расширение» гостей столько, что Солянка с трудом вмещает всех желающих.

Мария Трофимова

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