Образование/Карьера
Электронную библиотеку cоздадут школьники
Для учащихся организован конкурс проектов "Pro.Чтение: поменяй мир"..
Российская государственная библиотека совместно со столичным департаментом образования и науки и Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводят конкурс проектов "Pro.Чтение: поменяй мир" среди школьников 7–11 классов.
Цель конкурса – развить культуру чтения в цифровой среде среди школьников и привлечь их к разработке сервисов Национальной электронной библиотеки (приложения культурного минимума).
Для современного ученика цифровой мир – близкий и понятный. Организаторы предлагают школьникам подумать, как сделать процесс чтения в новом приложении от Национальной электронной библиотеки удобным, увлекательным, полезным и выразить свои идеи в проектах. Это могут быть проекты по направлениям:
Технологии (например, игровые элементы)
Дизайн (иллюстрации, обложки для книг, оформление приложения)
Коммуникации (продвижение среди школьников)
Сервисы для людей с ОВЗ
К участию приглашаются школьники 7–11 классов в составе
команды от трех до пяти человек, во главе которой – капитан от ребят. Команду
должен сопровождать ментор из числа учителей информатики, литературы,
изобразительного искусства. Для участия нужно подать заявку с описанием
идеи.
Количество заявок от одной школы не ограничено.
Конкурс проводится в несколько этапов:
до 27 ноября включительно – подача заявок;
до 1 декабря эксперты выберут 10 самых интересных идей;
19 декабря 2019 года состоится защита проектов в Доме Пашкова, во время которой эксперты – известные учителя, дизайнеры, медиаменеджеры, бизнесмены и IT-специалисты – определят победителей.
Победивший проект будет реализован на платформе Национальной
электронной библиотеки и станет доступным школьникам по всей стране.
Для финалистов партнер – издательский холдинг подготовил ценные подарки: книжные новинки, а также подписку на популярный сервис электронных книг.
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