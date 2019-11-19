Автомагистраль

Движение в районе ул. Щепкина ограничено по 25 апреля 2020 года из-за реконструкции инженерных сетей.

Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в ЦАО действует на ул. Щепкина от ул. Самарская до д. 64, стр. 2 с поэтапным занятием одной полосы с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства и на ул. Щепкина от д. 68 до Напрудного пер. с поэтапным занятием двух полос с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении и ликвидацией парковочного пространства по 25 апреля 2020 года круглосуточно.

Движение в Больничном пер. от ул. Щепкина до ул. Гиляровского с поэтапным занятием одной полосы с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства ограничат с 9 января по 25 апреля 2020 года круглосуточно.

Также с 20 января по 25 апреля 2020 года движение ограничат на ул. Гиляровского в районе пересечения с Больничным пер. с поэтапным частичным занятием одной полосы с сохранением существующего количества полос и в Больничном пер. от ул. Гиляровского до д. 54 на ул. Гиляровского на одной полосе с организацией приоритетного права проезда.

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