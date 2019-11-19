Автомагистраль

С 18 ноября новая выделенная полоса для общественного транспорта появится на площади Савеловского вокзала.

При благоустройстве привокзальной площади созданы выделенные полосы и специальная зона только для автобусов. Таким образом, все маршруты теперь заезжают на площадь, ближе к метро и вокзалу – наземной пассажирский транспорт больше не использует выделенную полосу на Малом Савеловском путепроводе. Отметим, что через площадь Савеловского вокзала курсируют автобусы 15 маршрутов с общей частотой движения в часы пик 85 единиц в час. Общий пассажиропоток на маршрутах наземного транспорта, проходящих через площадь Савеловского вокзала, составляет более 119 тысяч человек в сутки.

Также с 25 ноября выделенные полосы появятся:

- на улице Красного Маяка от Кировоградской улицы до дублера Варшавского шоссе в оба направления. Частота движения транспорта составит более 40 единиц в час, а пассажиропоток - 63 тысячи пассажиров в сутки;

- на всем протяжении Проектируемого проезда №5108 в оба направления, с частотой движения 52 единицы в час. Выделенная полоса позволит точно планировать время своих 69 тысячам человек в сутки;

- на Орликовом переулке. Днем по выделенной полосе будут следовать автобусы двух маршрутов с пассажиропотоком в 15 тысяч человек в сутки, а также ночной маршрут «Н3».

В настоящее время в г. Москве введено в эксплуатацию 61 выделенная полоса общей протяженностью 346,37 км. Ежедневно выделенными полосами пользуется более 3,3 млн. человек.

.