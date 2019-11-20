24 ноября Ёлка даст осенний концерт в стенах клуба Red.

Всем поклонникам певицы известно, что на ее концертах просто зашкаливает концентрация тепла, солнечного настроения, добра, нежности и – что уж там – искреннего счастья. Так что не стоит надеяться на благосклонность погоды – будем согреваться с помощью чудесной, теплой музыки.

Ёлка легко покоряет публику фантастическим природным очарованием, бархатным и запоминающимся голосом и способностью дарить своим поклонникам ощущение праздника.

Особенный, яркий вечер, наполненный красками и мелодичностью песен Ёлки, теплотой ее отношения к слушателям, позволит забыть об осенней хандре и получить непередаваемое удовольствие от любимых хитов.

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