Депутаты всех думских фракций во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму свой вариант законопроекта об ОСАГО.

Правительственный закон был снят с рассмотрения перед первым чтением в октябре.

К правительственному законопроекту возникли вопросы относительно возможности корректировать тариф ОСАГО с учетом использования водителями средств телематики, а также о расширении тарифного коридора и повышении страхового возмещения до 2 млн рублей. В итоге эти пункты из законопроекта убрали, поскольку стало ясно, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения приведет к существенному росту тарифов.

При этом в законопроекте осталась норма о введении нового коэффициента, зависящего от соблюдения водителем ПДД, и увеличении стоимости полиса при агрессивной езде. Аксаков отметил, что, по мнению депутатов, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества совершенных водителем ДТП и иных характеризующих автолюбителя нюансов — это главное для справедливости в тарифообразовании.

Расчет прост: добросовестный водитель должен платить меньше, а «рисковый» — больше. Кроме того, добавил депутат, было решено сохранить в ОСАГО территориальный коэффициент. Аксаков считает, что в первом чтении законопроект может быть принят не раньше декабря, а в силу вступит через три месяца после опубликования.

Напомним, первый этап реформы индивидуализации тарифов в ОСАГО начался в январе этого года. Страховщики получили право расширить тарифный коридор на 20% по верхней и нижней границам.

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