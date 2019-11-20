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Московская жизнь

«Центр просветительских проектов» организует серию обучающих лекций по раздельному сбору мусора

Фото: www.flickr.com

«Центр просветительских проектов» организует серию обучающих лекций по раздельному сбору мусора

20 ноября 2019г., 20:52

Первые лекции состоятся в библиотеках Москвы уже в ноябре этого года.

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Спикерами выступят активисты экологических движений и журналисты федеральных СМИ. Основная аудитория - люди старшего поколения.

“Нашим бабушкам и дедушкам сложнее всего принимать новые технологии, менять потребительские привычки”, – говорит руководитель «Центра просветительских проектов» Сергей Селиверстов. – “Они сегодня получают столько информации из разных источников, что нужно помогать разбираться и объяснять буквально на пальцах в чем суть ответственного потребления, зачем и как делить мусор при его утилизации. Ведь мы привыкли выбрасывать отходы все вместе в одном пакете”.

Переход на новую си.стему сбора и утилизации мусора в нашей стране начался с января этого года в соответствии с указом президента В.В.Путина. Москва станет первым из российских городов, где будет повсеместно внедрена новая система. Поэтому важно, чтобы каждый москвич понимал, зачем и как правильно разделять отходы.

По данным Департамента ЖКХ Москвы планируется, что уже до конца года в столице все точки сбора мусора в жилом секторе и учреждениях социальной сферы оборудуют раздельными контейнерами.

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