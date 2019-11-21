Госдума приняла в третьем и окончательном чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Согласно документу, доход федерального бюджета на 2020 год планируется на уровне 20,379 триллиона рублей.

В последующие два года прогнозируется плавный рост почти на триллион ежегодно. При этом ожидается и увеличение расходов – с 19,503 триллиона в 2020 году до 21,763 триллиона на конец планового периода.

Профицит федерального бюджета ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Объем ВВП на начало планового периода 2020 года составит 112,863 триллиона рублей.

Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Основными расходами станут проекты по социальному обеспечению и развитию оборонной промышленности и систем национальной безопасности. В бюджет закладывается прогноз на нефть марки Urals в 2020 году. Ожидается, что цена за баррель в 2020 году составит 57 долларов, в 2021 и 2022 годах она снизится до 56 и 55 долларов соответственно.

Во втором чтении депутаты рассмотрели обновленную версию документа и внесли в него более 600 поправок. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, корректировки федерального бюджета касались конкретных аспектов, которые улучшат жизнь граждан страны.

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