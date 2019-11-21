Происшествия
Проверка документов в метро привела к смерти полицейского
Представители СК сообщили о завершении расследования дела об убийстве полицейского в метрополитене..
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции в Московском метрополитене в 2018 году.
Мужчина обвиняется по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, поздно вечером 2 сентября 2018 года сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов, после чего они проследовали в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола.
Там мужчина выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову. Сотрудник МВД погиб на месте. На стадии предварительного расследования задержанный признал вину в полном объеме..
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