Автомагистраль

20 ноября отмечается Всемирный день ребёнка. В Москве этот праздник тоже отметили акцией. Центр организации дорожного движения Правительства Москвы совместно со Столичной Госавтоинспекцией провели акцию «Замечай и будь заметным» и напомнили школьникам города Москвы о безопасности на дорогах в темное время суток.

Перед началом уроков учащимся вручили световозвращающие брелоки и рассказали о необходимости их использования, когда на улице темно. Родителям раздали памятки о соблюдении правил дорожного движения.

За время проведения акции было роздано несколько тысяч световозвращающих брелоков вблизи школ, рядом с которыми есть потенциально опасные для детей участки дороги: нерегулируемые пешеходные переходы, крупные и загруженные магистрали.

«Уже в четвертый раз мы проводим эту акцию. Осенью темнеет на улице раньше, и пешеходов не всегда видно в темноте, так как большинство из них носит черную или серую одежду без световозвращающих элементов. Самый простой и в то же время эффективный способ сделать себя заметным для автомобилистов – световозвращающие элементы на одежде. Это модно, а главное безопасно. Мы раздаем брелоки, которые удобно и просто повесить себе на портфель или сумку. Забота о безопасности детей, как одних из наиболее уязвимых участников движения, является для нас приоритетной задачей», – сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

«Заботясь о безопасности юных пешеходов, Госавтоинспекция города Москвы призывает родителей уделить время оборудованию детской верхней одежды и рюкзаков световозвращающими элементами. С учетом сокращения светового дня важно позаботиться о том, чтобы ребенок, переходя дорогу, был заметен для водителя, что значительно сократит риск дорожно-транспортного травматизма и сделает путешествие более приятным», – отметили в Столичной Госавтоинспекции.

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