Здесь интересно

Парк Горького открывает зимний сезон 22 ноября. В этом году здесь появится каток «Восход». В пятницу гости праздника погрузятся в мир оптических иллюзий и световых тоннелей в окружении красочных персонажей.

Ведущими мероприятия станут Владимир Маркони и Светлана Зейналова. С 21:00 до 22:00 на льду выступит популярная группа «Градусы». Мероприятие пройдет с 19:00 до 23:00. В день открытия комплексный билет на каток (вход и аренда камеры хранения) будет стоить 800 рублей. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

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