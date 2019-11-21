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Здесь интересно

Каток 'Восход' начинает свою работу

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Каток "Восход" начинает свою работу

Информационный Центр Правительства Москвы 21 ноября 2019г., 15:48

Зимний сезон проката коньков заработал в Парке Горького.

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Парк Горького открывает зимний сезон 22 ноября. В этом году здесь появится каток «Восход». В пятницу гости праздника погрузятся в мир оптических иллюзий и световых тоннелей в окружении красочных персонажей.

Ведущими мероприятия станут Владимир Маркони и Светлана Зейналова. С 21:00 до 22:00 на льду выступит популярная группа «Градусы». Мероприятие пройдет с 19:00 до 23:00. В день открытия комплексный билет на каток (вход и аренда камеры хранения) будет стоить 800 рублей. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

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Москва-Инфо
   