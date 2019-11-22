Политика
Генпрокуратура не одобрила изменения в правилах медосмотра для водителей
По мнению сотрудников Генпрокуратуры Минздрав совершает ошибку..
Министерство здравоохранения РФ совершило ошибку, приняв новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения, заявил журналистам заместитель генерального прокурора России Алескандр Буксман.
По его словам, так в ведомстве попытались решить проблему с данными об алкоголиках и наркоманах. Буксман пояснил, что из-за разногласий в законах эти данные не передаются в МВД.
Алескандр Буксман сказал: "Они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда.
Как видите, Минздрав нашел такой способ – необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена".
МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.
В связи с этим в Минздраве ввели новый порядок медосвидетельствования водителей. Сообщалось, что при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
На этом фоне появились сведения о возможном росте цен на медсправки. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз. Из-за сообщений о повышении цен в некоторых городах возникли очереди за получением справок.
Владимир Путин выразил мнение, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ.
Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2020 года. Такое решение одобрила министр здравоохранения Вероника Скворцова "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования..
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