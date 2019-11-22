Министерство здравоохранения РФ совершило ошибку, приняв новый порядок медосвидетельствования на право получения водительского удостоверения, заявил журналистам заместитель генерального прокурора России Алескандр Буксман.

По его словам, так в ведомстве попытались решить проблему с данными об алкоголиках и наркоманах. Буксман пояснил, что из-за разногласий в законах эти данные не передаются в МВД.

Алескандр Буксман сказал: "Они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда.

Как видите, Минздрав нашел такой способ – необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена".

МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.

ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.

В связи с этим в Минздраве ввели новый порядок медосвидетельствования водителей. Сообщалось, что при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

На этом фоне появились сведения о возможном росте цен на медсправки. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз. Из-за сообщений о повышении цен в некоторых городах возникли очереди за получением справок.

Владимир Путин выразил мнение, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ.

Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2020 года. Такое решение одобрила министр здравоохранения Вероника Скворцова "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.

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