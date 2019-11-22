Будем здоровы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") прокомментировал информацию об услуге продажи лекарств в кредит. Покупателям предложили занять до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23 процента годовых. По мнению депутата, подобный подход нечистоплотен.

"Система может спровоцировать новую волну мошенничества, когда россиянам будут предлагаться некие лекарственные препараты без назначения врача. Сейчас в России не отрегулирован рынок отпуска безрецептурных препаратов. На мой взгляд, введение кредитов может привести к тому, что, воспользовавшись доверчивостью граждан, им будут проданы препараты непонятного спектра действий", – заявил Менделевич.

Член комитета Госдумы отдельно подчеркнул, что кредитные услуги не могут распространяться на препараты, входящие в перечень жизненно-важных. Подобные лекарства назначают врачи, их предоставляют бесплатно или по льготной цене.

Ранее стало известно, что одна из аптечных сетей России впервые запустила услугу pos-кредитования (экспресс-кредитования) в своих отделениях. Посетители могут занять от 3 до 300 тысяч рублей. В аптечной сети рассчитывают увеличить прибыл на 5-10 процентов в 2020 году.

.