Станцией МЦД-2 "Курско-Рижский" Волоколамская в первый день работы воспользовались более двух тысяч пассажиров. С нее можно пересесть на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии. Она находится в двух минутах от станции диаметров. Ожидается, что пассажиропоток к 2020 году составит 13 тысяч пассажиров в сутки.

21 ноября Владимир Путин и правительство Москвы запустили движение по первым диаметрам. В первый день ими воспользовались более 500 тысяч человек. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

За два дня МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более миллиона пассажиров. На станциях также раздали более 40 тысяч бесплатных "Троек". До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров. Сергей Собянин также пообещал устранить технические проблемы, связанные с диаметрами.

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