Происшествия

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сказала:"23 ноября вблизи здания по Ярославскому шоссе двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника, – сказала Иванова.

Она отметила, что нападавших доставили в подразделение ведомства для проведения с ними следственных действий. Как сообщили агентству до этого в пресс-службе столичного ГУ МВД, о случившемся в полицию сообщил отец пострадавшего мальчика.

По данным следствия, инцидент произошел возле дома № 69 на Ярославском шоссе. Двое несовершеннолетних ударили несколько раз ученика 9-го класса по голове и в область правого бедра, после чего нападавшие похитили у него денежные средства и скрылись.

В результате школьника госпитализировали с колото-резаной раной правого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в больницу. Отмечается, что сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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