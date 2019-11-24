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Автомагистраль

Рейс автобуса соединит метро 'Ховрино' и Комсомольскую улицу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс автобуса соединит метро "Ховрино" и Комсомольскую улицу

M24.ru 24 ноября 2019г., 21:18

25 ноября запустят движение автобусов по маршруту 283.

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Короткие автобусные рейсы номер 283к появятся между станцией метро "Ховрино" и улицей Комсомольская на севере столицы.
Рейсы запланированы и будут организованы на автобусном маршруте номер 283 по будням с 25 ноября.

Уточняется, что посадка будет осуществляться у метро "Ховрино".

В Москве введут изменения в работе ряда остановок наземного транспорта. В частности, появятся новые остановки в Троицке и Ватутинках.

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