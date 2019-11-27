Будем здоровы

Заседание президиума Правительства Москвы

26 ноября 2019 г.

С 1 марта 2019 года пациенты-льготники могут получить не препарат, а деньги, в соответствии со стоимостью этого препарата в аптеке. Теперь эксперимент будет расширен и такую возможность получат также пациенты с диагнозом диабет.

В Москве с марта текущего года впервые в России запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в аптеках города и не откладывать лечение.

Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначено решением врачебной комиссии.

Согласно заявлению вице-мэра Анастасии Раковой, Правительство Москвы приняло решение расширить эксперимент. Теперь [с 2020 года] в проект будут включены также пациенты с диагнозом диабет, которым необходимый препарат назначил лечащий врач. Заключение врачебной комиссии в этом случае не требуется, а заявление на компенсацию пациент может подать прямо на приеме у лечащего врача.

«Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям – за полгода подано около 3 тысяч заявлений, и отпущено более 12 тысяч тысяч упаковок лекарств на сумму 220 млн. рублей. В связи с этим мы приняли решение распространить возможность получения денежной компенсации пациентами, жителями Москвы, имеющими диагноз диабет. Именно это заболевание является самым распространенным среди граждан льготной категории - из 1,7 млн человек 400 тыс. больны диабетом. Они смогут максимально быстро начать необходимое лечение, не дожидаясь поступления в аптечные пункты нужного препарата», - отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подав заявление на компенсацию на приеме у врача, пациент в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и затем на эти средства сам сможет купить нужный препарат в любой удобной аптеке города.



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