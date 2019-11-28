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Происшествия
Аварийная ситуация произошла в западной части Москвы
Инцидент привел к госпитализации человека.Легковушка и грузовик cтолкнулиь в Москве.
Человек пострадал в результате ДТП с участием двух автомобилей в Можайском районе. Авария произошла в 19:50 на пересечении улицы Рябиновой и Можайского шоссе. Там столкнулись грузовик и легковушка.
Пострадавшего госпитализировали. На месте аварии находятся сотрудники полиции. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее автомобиль наехал на остановку общественного транспорта в столичном районе Бескудниковском. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся..
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