Мода/Шоппинг

В России стартовала "черная пятница" – день, когда в магазинах огромные скидки, а за покупками отправляются даже те, кто постоянно жалуется на нехватку денег. Эксперты рассказали Москве 24, как приобрести вещи с реальной скидкой и не нарваться на мошенников.

По словам преподавателя Европейской академии имиджа, имиджмейкера Виктории Гузеевой, чтобы покупка была выгодной, нужно заранее подготовиться.

"Правильная покупка не должна быть спонтанной. Лучше провести ревизию гардероба и написать себе шопинг-лист, что человек хочет приобрести, чего не хватает в гардеробе", – объясняет эксперт, уточняя, что это поможет избежать не только лишних трат, но и захламленных полок в шкафу.

Стилист и имиджмейкер Ольга Епифанова в разговоре с Москвой 24 рассказала, что в магазинах масс-маркета скидки действительно делают, это можно отследить. Например, на страничках в социальных сетях часто пишут стоимость вещей.

Если в магазинах одежды цены, как правило, не накручивают, то в магазинах парфюмерии и косметики, магазинах электроники и бытовой техники наоборот. Там случается так, что сначала цену поднимут, а потом якобы скинут.

Ольга Епифанова

стилист

В период массовых распродаж активизируются не только шопоголики, но и мошенники. Например, в интернете появились сайты, которые под видом маркетинговых распродаж незаконно собирают персональные данные.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что защититься от мошенников на сайтах с акцией "черная пятница" крайне сложно, особенно если они в точности копируют существующие интернет-магазины.

"Вам просто необходимо достаточно четко контролировать, на какой сайт вы заходите, проверять адресную строку, по какому соединению – защищенному или незащищенному", – объясняет Мариничев.



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