Происшествия
Украина засылает шпионов
Секреты на Украине представляют особенную сферу деятельности..
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
"Заключили под стражу на два месяца", – заявили в суде.
Ранее стало известно, что в Севастополе задержали россиянку, подозреваемую в сборе секретных военных сведений для украинской разведки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России.
"ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", – заявили в ведомстве.
Ранее Мосгорсуд постановил оставить в СИЗО гражданина США,
Ирландии, Канады и Великобритании Пола Уилана. В Российской Федерации мужчину
подозревают в шпионаже. Наказание по данному правонарушению составляет от 10 до
20 лет лишения свободы.
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