Автомагистраль

Плоскостную парковку планируют организовать возле станции метро "Говорово" в столице. "Согласован проект благоустройства территории возле станции метро "Говорово" на западе Москвы.

Запланированы работы по размещению плоскостной парковки на 90 мест, устройству примыкания к существующей улично-дорожной сети, а также установке уличного освещения и электроснабжения", – объявил председатель комитета Валерий Леонов.

Новые парковочные места, таким образом, появятся в районе Солнцево. Въезд и выезд на территорию парковки организуют с улицы 50 лет Октября. Непосредственно на объекте обустроят двусторонние проезды с максимальной скоростью движения не выше 20 километров в час.

Благоустройство возле станции "Говорово" также подразумевает замену павильонов ожидания наземного общественного транспорта, установку новой системы освещения и замену бордюров. Кроме того, для пешеходов оборудуют тротуары, адаптированные, в том числе для маломобильных граждан.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что зону платной парковки не будут корректировать до конца 2019 года. По словам чиновника, это комплексный вопрос, который необходимо обсудить как с муниципальными депутатами, так и с жителями столицы.

.