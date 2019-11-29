Московская жизнь
«Центр народного просвещения» совместно с экспозиционно-мемориальным отделом Музея современной истории России «Пресня» провел для школьников старших классов и их родителей тематическую экскурсию «Лорка – поэт победивший эпоху».
«Творчество и биография Федерико Гарсия Лорка не входит в обязательную школьную программу», - комментирует генеральный директор «Центра народного просвещения» Елена Петровна Сульдина..
«Но одной из задач нашего центра является как раз организация дополнительного образования. Поэтому мы начали регулярно проводить тематические экскурсии и лекции, которые могут быть интересны не только школьникам, но и их родителям».
Выставка, приуроченная к 80-й годовщине окончания Гражданской войны в Испании, и включает 85 уникальных агитационных плакатов той поры. Экспозиция иллюстрирует различные грани пропагандистской работы республиканского правительства и сил, поддерживавших республику.
История испанского плаката времен Гражданской войны (1936-1939 гг.) и Второй республики в Испании (1931-1939 гг.) – яркое свидетельство политической и социальной насыщенности короткого исторического отрезка, когда в течение нескольких дней могли произойти судьбоносные события. Перед политическим плакатом стояла задача одновременно объяснять новые правила жизни и противостоять пропаганде противоположной стороны.
Название выставки – «Как победить эпоху» – отражает задачи, которые более восьми десятилетий назад ставили перед собой авторы плакатов и их заказчики..
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