Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать нацистскую символику и атрибутику в произведениях науки, литературы и искусства при условии осуждения нацизма. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 6 закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности". Нацистская атрибутика и символика по-прежнему запрещена, если это оскорбляет народ и память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне. Однако ее использовать можно, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Экстремистской деятельностью считается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики равно, как и атрибутики экстремистских организаций.

В ноябре документ одобрили Совет Федерации и Госдума. Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, вице-спикером нижней палаты парламента Петром Толстым и председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Они считают, что новая норма не представляет общественной опасности. Ямпольская обратила внимание, что поправки позволяют снять "общественный раздражитель", особенно накануне празднования 75-летия Победы.

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