Здесь интересно

Посетители московских парков продолжают слать письма к Деду Морозу. Более 2 тысяч посланий отправлено ему с 25 ноября. Отмечается, что с каждым днем число отправленных писем увеличивается.

"Отправить послание Деду Морозу можно в 17 парках до 8 декабря. 8 декабря волонтеры благотворительного фонда "Путь детства" упакуют все письма в поездку, а 13 декабря доставят конверты в Великий Устюг", – говорится в сообщении.

Ранее помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника. Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно надо попрощаться и указать дату, когда было написано письмо.

Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.

Дед Мороз посетит столицу 3 декабря, где расскажет о программе своего новогоднего путешествия. Следующий визит волшебника намечен на 28–29 декабря. В этот период он должен посетить Главную елку страны.

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