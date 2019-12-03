Гаджет
От русских приложений исходит опасность
ФБР с опасением относится к мобильным приложениям российского производства и считает их угрозой для нацбезопасности США..
ФБР считает все разработанные в России мобильные приложения
потенциальным источником «контрразведывательной угрозы».
Такое заявление ведомство сделало в письме, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру в ответ на его запрос принять меры в связи с российским приложением FaceApp, которое «может угрожать национальной безопасности США. Сенетор утверждал, что любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
В ответном письме ФБР отмечает, что обеспокоенность ведомства связана с возможностью российских властей получать доступ к данным в пределах страны, ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях без получения доступа от провайдеров.
По мнению ФБР, FaceApp является только одним из примеров таких приложений.
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