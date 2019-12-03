ФБР считает все разработанные в России мобильные приложения потенциальным источником «контрразведывательной угрозы».



Такое заявление ведомство сделало в письме, направленном лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру в ответ на его запрос принять меры в связи с российским приложением FaceApp, которое «может угрожать национальной безопасности США. Сенетор утверждал, что любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.



В ответном письме ФБР отмечает, что обеспокоенность ведомства связана с возможностью российских властей получать доступ к данным в пределах страны, ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях без получения доступа от провайдеров.



По мнению ФБР, FaceApp является только одним из примеров таких приложений.

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