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Автомагистраль

Район набережной Новикова-Прибоя вводит ограничения в движении

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Район набережной Новикова-Прибоя вводит ограничения в движении

Информационный Центр Правительства Москвы 03 декабря 2019г., 11:20

Технические работы по реконструкции инженерных сетей стали причиной ограничения в движении транспорта по направлению набережной Новикова-Прибоя.

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Движение на набережной Новикова-Прибоя ограничено по 25 декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничение вводится в связи с проведением реконструкции инженерных сетей.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на набережной Новикова-Прибоя действует с 25 ноября по 25 декабря круглосуточно на участке: набережная Новикова-Прибоя в районе д. 1, стр. 1. Движение ограничено по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений»,  - говорится в сообщении.

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