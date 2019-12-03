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Автомагистраль
Район набережной Новикова-Прибоя вводит ограничения в движении
Технические работы по реконструкции инженерных сетей стали причиной ограничения в движении транспорта по направлению набережной Новикова-Прибоя..
Движение на набережной Новикова-Прибоя ограничено по 25
декабря. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса
столицы.
Отмечается, что ограничение вводится в связи с проведением реконструкции инженерных сетей.
«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на набережной Новикова-Прибоя действует с 25 ноября по 25 декабря круглосуточно на участке: набережная Новикова-Прибоя в районе д. 1, стр. 1. Движение ограничено по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений», - говорится в сообщении.
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