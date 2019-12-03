Происшествия

Как выяснилось позже, посетитель выдавал себя за другого человека и находился в федеральном розыске с 2009 года.

На прием в центр «Мои Документы» района Нагатинский затон пришел заявитель, который хотел в рамках жизненной ситуации «Перемена имени» оформить «одним пакетом» СНИЛС, Полис обязательного медицинского страхования и ИНН. Однако подлинность паспорта, предъявленного мужчиной, вызвала у ведущего специалиста центра госуслуг сомнения.

Бдительная сотрудница сообщила о произошедшем инциденте руководству центра госуслуг «Мои Документы». Информация была передана сотрудникам полиции Южного административного округа. В результате мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, а документ направлен на исследование. Согласно результатам проведенного исследования, установлено – паспорт имеет признаки подделки.

По данному факту дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» – сообщается на сайте УВД по ЮАО ГУ МВД по г. Москве.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.



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