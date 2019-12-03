К выборам депутатов Госдумы в 2021 году власти могу допустить больше малых партий с тем, чтобы «укрепить» позиции «Единой России». Эта идея сейчас прорабатывается на совещаниях у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

План такой: допущенные к выборам малые партии не смогут набрать необходимых 5% голосов, то есть в Госдуму не попадут. Но отданные за них голоса «перекинут» партиям, которые барьер преодолели. Цель инициативы — помочь «Единой России» обеспечить конституционное большинство. По спискам партия может получить 35—40% голосов, а перераспределение добавит единороссам мандатов. Для начала малым партиям помогут собрать подписи. При этом внесистемной оппозиции, то есть Алексею Навальному, помогать не будут.

Напомним, сейчас право принять участие в выборах имеют 52 партии, 13 из них собирать подписи не нужно. Остальным нужно собрать 200 тыс. подписей. На выборах 1995 года 49,5% голосов досталось партиям, которые не прошли в Госдуму. В результате партии, которые преодолели барьер, практически удвоили число мандатов. В последних думских выборах в 2016 году участвовали 14 партий. Те, кто в парламент не прошел, получили 13,1%. Благодаря этому «Единая Россия» получила дополнительные 18 мест, КПРФ и ЛДПР — по пять, «Справедливая Россия» — два

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