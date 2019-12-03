Образование/Карьера

Последний день декабря нынешнего года будет рабочим для половины российских компаний.

Отдыхать 31 декабря будут лишь 37% сотрудников, а на работу выйдут около 53% работников. Самостоятельно выбрать график смогут 10% россиян. При этом подавляющее большинство компаний отпустят своих сотрудников пораньше. Рабочий день 31 декабря не будут сокращать 14% компаний в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

Президент России Владимир Путин будет работать в последний день декабря, как и большинство россиян.



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