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Происшествия

Эвакуация прошла в одной из московских школ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эвакуация прошла в одной из московских школ

M24.ru 04 декабря 2019г., 11:25

О возможности взрыва сообщил по телефону аноним.

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Учащихся, учителей и служащих эвакуировали на юго-западе столицы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Количество эвакуированных составило пятьсот человек. Эвакуация прошла в школе из-за предполагаемого взрыва.

Неизвестный сообщил о возможном ЧП в учебном заведении на улице Паустовского, доме 6, корпусе 2.

Здание покинули 500 детей и 30 сотрудников. На месте работают специалисты экстренных служб и кинологи.

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