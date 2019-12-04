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Происшествия
Эвакуация прошла в одной из московских школ
О возможности взрыва сообщил по телефону аноним..
Учащихся, учителей и служащих эвакуировали на юго-западе
столицы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Количество эвакуированных
составило пятьсот человек. Эвакуация прошла в школе из-за предполагаемого
взрыва.
Неизвестный сообщил о возможном ЧП в учебном заведении на улице Паустовского, доме 6, корпусе 2.
Здание покинули 500 детей и 30 сотрудников. На месте работают специалисты экстренных служб и кинологи..
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