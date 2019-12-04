Происшествия

Учащихся, учителей и служащих эвакуировали на юго-западе столицы после анонимного звонка об угрозе взрыва. Количество эвакуированных составило пятьсот человек. Эвакуация прошла в школе из-за предполагаемого взрыва.



Неизвестный сообщил о возможном ЧП в учебном заведении на улице Паустовского, доме 6, корпусе 2.

Здание покинули 500 детей и 30 сотрудников. На месте работают специалисты экстренных служб и кинологи.

.