Готовим вкусно

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков завел разговор о возможном подорожании популярных ингредиентов для оливье и селедки под шубой ближе к Новому году. По его словам, это вполне объяснимая ситуация.

"Оливье и сельдь под шубой – это самые новогодние салаты, получившие распространение в России. Мало какой стол обходится без их приготовления. Этот год был непростой, он начался с увеличения НДС на тарифы. Поэтому 4,6 процента – это небольшое подорожание, если смотреть на набор ингредиентов для этих салатов", – считает эксперт.

Мы думаем, что традиционно каждый стол будет украшен оливье и селедкой под шубой. Естественно, можно его будет разнообразить и другими салатами. Но я не думаю, что они получатся дешевле по ингредиентам. Если, конечно, россияне не захотят сделать банальный витаминный салат с капустой и морковью.



Дмитрий Востриков

исполнительный директор Руспродсоюза



Востриков добавил, что сейчас очень распространено сравнение цен в различных торговых точках. Народ может себя не утруждать и зайти в разные магазины, чтобы купить продукты по более приемлемым ценам. Он также отметил, что к Новому году дорожают либо товары сезонные, либо те, которых не хватает ввиду повышения спроса.

"Яйца традиционно дорожают в пределах Нового года, немного дорожают огурцы и помидоры. Но сразу после Нового года эти товары резко дешевеют. Это временное явление именно из-за повышения спроса", – резюмировал специалист.

Ранее в Федеральной службе государственной статистики подсчитали, во сколько россиянам обойдется оливье на Новый год – 2020.

Общая стоимость продуктов для приготовления одной порции оливье на семью в количестве четырех человек составит 340 рублей. Годом ранее эта цифра была равна 325 рублям. При этом тазик оливье, вмещающий 12 стандартных порций, будет стоить 1 тысячу 20 рублей.

Согласно полученным данным, общая цена продуктов для главного новогоднего салата выросла за год на 4,6%. При этом в Росстате отметили, что при расчете стоимости оливье ведомство брало за основу традиционный рецепт блюда. Отмечается, что за прошедший год больше всех подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса (на 6%), консервированные горошек и огурцы (на 6%). Кроме того, на 5% возросла цена майонеза. Наименьший рост стоимости среди ингредиентов салата показали куриные яйца. За год продукт подорожал всего на 1%.

Ранее эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на новогодний стол. Согласно полученным данным, самыми популярными товарами в праздничной продуктовой корзине у жителей России стали фрукты и овощи.

Кроме того, стало известно самое вредное блюдо на новогоднем столе. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

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