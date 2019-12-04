Готовим вкусно

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Какой салат готовить к новогоднему столу?
Продуктовые ингредиенты дорожают..
Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков завел разговор о возможном подорожании популярных ингредиентов для оливье и селедки под шубой ближе к Новому году. По его словам, это вполне объяснимая ситуация.
"Оливье и сельдь под шубой – это самые новогодние салаты, получившие распространение в России. Мало какой стол обходится без их приготовления. Этот год был непростой, он начался с увеличения НДС на тарифы. Поэтому 4,6 процента – это небольшое подорожание, если смотреть на набор ингредиентов для этих салатов", – считает эксперт.
Мы думаем, что традиционно каждый стол будет украшен оливье
и селедкой под шубой. Естественно, можно его будет разнообразить и другими
салатами. Но я не думаю, что они получатся дешевле по ингредиентам. Если,
конечно, россияне не захотят сделать банальный витаминный салат с капустой и
морковью.
Дмитрий Востриков
исполнительный директор Руспродсоюза
Востриков добавил, что сейчас очень распространено сравнение цен в различных торговых точках. Народ может себя не утруждать и зайти в разные магазины, чтобы купить продукты по более приемлемым ценам. Он также отметил, что к Новому году дорожают либо товары сезонные, либо те, которых не хватает ввиду повышения спроса.
"Яйца традиционно дорожают в пределах Нового года, немного дорожают огурцы и помидоры. Но сразу после Нового года эти товары резко дешевеют. Это временное явление именно из-за повышения спроса", – резюмировал специалист.
Ранее в Федеральной службе государственной статистики подсчитали, во сколько россиянам обойдется оливье на Новый год – 2020.
Общая стоимость продуктов для приготовления одной порции оливье на семью в количестве четырех человек составит 340 рублей. Годом ранее эта цифра была равна 325 рублям. При этом тазик оливье, вмещающий 12 стандартных порций, будет стоить 1 тысячу 20 рублей.
Согласно полученным данным, общая цена продуктов для главного новогоднего салата выросла за год на 4,6%. При этом в Росстате отметили, что при расчете стоимости оливье ведомство брало за основу традиционный рецепт блюда. Отмечается, что за прошедший год больше всех подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса (на 6%), консервированные горошек и огурцы (на 6%). Кроме того, на 5% возросла цена майонеза. Наименьший рост стоимости среди ингредиентов салата показали куриные яйца. За год продукт подорожал всего на 1%.
Ранее эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на новогодний стол. Согласно полученным данным, самыми популярными товарами в праздничной продуктовой корзине у жителей России стали фрукты и овощи.
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