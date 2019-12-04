Взрослым (старше 12-ти лет) россиянам теперь можно посещать бассейн без медицинских справок. Решение вынес Верховный суд по иску Роспотребнадзора.

Ведомство в суде доказало, что взрослому человеку нет необходимости предоставлять справку для бассейна. Исключения — те города или районы, где зафиксирован нарушение в эпидемиологической ситуации. В Роспотребнадзоре пояснили, что требование справок «для бассейна» нарушает права потребителя, поскольку возлагает на гражданина дополнительные обязанности и ущемляет права по сравнению с правилами, законами и нормативами. Ведомство предписало устранить нарушения — то есть справки.

Однако инициатива Роспотребнадзора возмутила руководителей бассейнов, они обратились в суд, пытаясь доказать, что справки необходимы: без них повышается риск распространения заболеваний. Но дело было проиграно: суды всех инстанций согласились с Роспотребнадзором, что справки «для бассейна» не нужны.

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