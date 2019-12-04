Здесь интересно

Лучшим украшением любого помещения в Новый год станет живая ель. Об этом рассказала ландшафтный архитектор Полина Соломина.

Эксперт рассказала, что лучшим сортом живой ели будет дерево нобилис, которое отлично впишется в квартиру или загородный дом. Она пояснила, что данное дерево отличается не только современными тенденциями, но и практичностью, добавив, что такая ель сохранится на долгое время.

"Ставить живую ель на праздники очень модно в России. Однако у живых елей есть и недостатки – хвоя может осыпаться. Сейчас флористы используют ель сорта нобилис, которая не осыпается. Целый месяц она будет хорошо стоять в доме", – поделилась мнением ландшафтный архитектор.

Однако Соломина подчеркнула, что к недостатку таких елей можно уверенно отнести их стоимость, которая начинается от 10 тысяч рублей. Также к минусам этого дерева архитектор отнесла высоту, которая не превышает двух метров.

Эксперт также рекомендовала покупателям новогодних деревьев на елочном базаре помнить об экологичности. В этом отношении Полина Соломатина посоветовала россиянам следовать праздничным традициям, которые очень популярны в европейских странах.

"В Европе все пытаются сохранить экологию. Там используют натуральные ели. На праздники высаживают их в декоративные горшки и поливают. После праздников высаживают их у себя на участках или отдают в питомник. Это очень интересный тренд, который имеет в себе высокий смысл", – рассказала ландшафтный архитектор.

Ранее психолог Наталья Болдырева рекомендовала россиянам отложить украшение елки до 31 декабря. Она пояснила, что украшение елки в конце декабря поможет не растерять праздничное настроение перед наступающим праздником. Психолог отметила, что для поднятия настроения можно украсить некоторые вещи и заранее, однако ритуалы оставить именно на 31 декабря.

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