Будем здоровы

Пополнился перечень запрещенных сильнодействующих препаратов, за приобретение которых теперь можно отправиться в тюрьму.

С 1 декабря в список попали три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление, опубликованное на портале правовой информации, еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.

Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид.

Первый препарат применяют против судорог (например, больные с эпилепсией). Тропикамид используют для расширения зрачков, а тапентадол относится к опиоидным обезболивающим. Все эти лекарства входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

По данным правоохранительных органов с 2013 года, когда эти лекарства начали приобретать популярность, торговля ими выросла более чем в 20 раз, отмечает РИА Новости.

Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.

Теперь за покупку, продажу, пересылку, хранение и распространение этих веществ предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 УК РФ. Данная статья ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.

Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей с хроническими заболеваниями. Это позволит поставить в Россию диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, а также клобазам («Фризиум»).

До конца 2023 года правительство планирует наладить выпуск необходимых форм лекарств для детей с болевыми и судорожными синдромами.

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