Число благотворительных фондов, которые примут участие в фестивале "Путешествие в Рождество" составило девятнадцать.



Особенно заметно стремление жителей столицы оказывать посильную помощь детям-сиротам, пожилым людям, а также оказать помощь бездомным животным.



«Новый год и Рождество — замечательное время, чтобы дарить добро. В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и “Благотворительные елки” для детей из нуждающихся семей.



Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы — “Путешествие в Рождество”: знакомим людей с благотворительными фондами, собираем подарки для их подопечных, проводим интерактивные программы. В этом году в фестивале участвуют около 20 фондов», - рассказала заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Наталья Сергунина.

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