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Московская сцена

Рождественские дни - это время творить добро

Фото: www.flickr.com

Рождественские дни - это время творить добро

Информационный Центр Правительства Москвы 04 декабря 2019г., 13:11

Благотворительные фонды продолжают свое участие в фестивале "Путешествие в Рождество".

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Число благотворительных фондов, которые примут участие в фестивале "Путешествие в Рождество" составило девятнадцать.

Особенно заметно стремление жителей столицы оказывать посильную помощь детям-сиротам, пожилым людям, а также оказать помощь бездомным животным.

«Новый год и Рождество — замечательное время, чтобы дарить добро. В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и “Благотворительные елки” для детей из нуждающихся семей.

Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы — “Путешествие в Рождество”: знакомим людей с благотворительными фондами, собираем подарки для их подопечных, проводим интерактивные программы. В этом году в фестивале участвуют около 20 фондов», - рассказала заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Наталья Сергунина.

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