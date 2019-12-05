Споры о захоронении Ленина разгораются с новой силой. Некоторые уверены, что нахождение вождя на Красной площади равносильно языческому поклонению.

При этом родственники Ленина придерживаются своего, неожиданного для многих, мнения. Внучатая племянница вождя Наталья Карчевская и ее сын никогда не кичились своим родством с Лениным.

По словам Карчевской, о том, что она внучатая племянница вождя, однажды узнала ее близкая подруга.

"Однажды своей подруге я все-таки сказала, что я внучка. Она сказала на это, что мы все внучки Ленина", – рассказала Карчевская.

В ходе беседы выяснилось, что в 1996 году родственники вождя голосовали за Бориса Ельцина, а по вопросам перезахоронения вождя в семье плюрализм.

"Ходили такие слухи, что Ленин просил похоронить его с матерью, но документально это не подтвердилось. Но раз не подтвердилось, то пусть пока остается так", – рассказал двоюродный правнук Ленина Дмитрий Карчевский.

А вот депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что многие отождествляют Москву с мавзолеем.

"Если вы помните чемпионат мира по футболу, то выстраивались очереди из болельщиков и туристов, которые приехали и отождествляют Москву с мавзолеем Ленина. Памятью о советской эпохе и были огромные очереди. Тысячные очереди" – отметил депутат.

При этом историк Никита Петров отметил, что Ленин символизирует попрание прав человека и беззаконие.

"Люди не одобряют ленинские идеи, а выражают свой интерес некоему объекту. Это развлечение, пойти посмотреть на что-то необычное. Как в кунсткамеру или паноптикум" – подчеркнул Петров.

Некоторые считают, что споры хоронить или нет Ленина, разгорелись в эпоху перестройки. Но оказывается, они появились в 1924 в день смерти вождя.

Ранее член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что если считать Мавзолей "пережитком прошлого", то это же самое можно сказать, например, о родителях.

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