Автомагистраль

В центре столицы с 5 декабря начнут выписывать штрафы в размере 3 тысяч рублей за нелегальную парковку на площадке для пожарной спецтехники и на газоне.

Руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь сообщила, что в восьми столичных дворах ЦАО по просьбам местных жителей заработает программно-аппаратный комплекс "Помощник Москвы".

"Теперь москвичи смогут самостоятельно навести порядок на своей территории. С помощью "Помощника Москвы" можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне", – сказала она.

Писарь отметила, что горожане жалуются на неправильно припаркованные машины во дворах, которые мешают.

"Водители бросают машины в зоне действия запрещающих знаков, на газонах – это вызывает многочисленные жалобы. Мы провели мониторинг и совместно с префектурой ЦАО и коллегами из МЧС запускаем пилотный проект во дворах, где больше всего нарушений", – добавила она.

"Помощник Москвы", по словам руководителя пресс-службы ЦОДД, заработает на улицах Стройковской, Марксистской, Александра Солженицына, 4-й Тверской-Ямской, Чаянова, на Бутырском Валу, в Вадковском и Вспольном переулках.

Власти столицы не планируют повышать стоимость парковки в городе. К такой мере могут обратиться только в том случае, если парковочное пространство будет переполнено.

Городской бюджет не нуждается в пополнении за счет средств платной парковки. Мера была принята для регулирования транспортной системы Москвы. Кроме того, средства с платных парковок поступают в бюджеты префектур и расходуются на благоустройство.

Кроме того, для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов расширили зону действия парковочных разрешений.

Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тысячи рублей в год парковаться на платных парковках своего района. В ведомстве отметили, что часто граница между столичными районами пролегает по одной и той же улице. В связи с этим жители, проживающие на границах двух районов, а также муниципальные депутаты обратились с просьбой помочь разрешить эту ситуацию.

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