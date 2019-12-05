Образование/Карьера

Свыше 400 компаний уже подали заявки на участие в новой программе поддержки бизнеса «Московский акселератор», цель которой - найти уникальные и прорывные решения и помочь им закрепиться на рынке.



«Более 400 компаний уже подали заявки на участие в новой программе поддержки бизнеса «Московский акселератор». Прием заявок стартовал 14 ноября 2019 г. и продлится до 15 декабря 2019 г. включительно. Программу запускают фонд «Московский инновационный кластер», Агентство инноваций Москвы, департамент предпринимательства и инновационного развития и ведущие технологические компании страны. Цель проекта - найти уникальные и прорывные решения и помочь им закрепиться на рынке», - отмечается в материале.



В рамках «Московского акселератора» в 2019-2020 гг. пройдет 20 тематических курсов (треков). Первым станет трек «Цифровые сервисы». Он заработает в столице в январе 2020 г. Программа акселерации займет около 10 недель. Она стартует 17 января 2019 г. и продлится по 18 марта 2020 г. В течение каждой недели предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с экспертами в удобном для них формате. По пятницам участников акселератора ждут отчетные презентации, на которых нужно рассказать о текущем положении дел, а по субботам - воркшопы.



Как уточняется, к участию приглашаются технологические команды и стартапы, которые работают над инновационными решениями в сфере образования, логистики, ретейла и управления недвижимостью. Для участия в акселераторе жюри выберет 20 лучших технологических команд и стартапов. 19 марта 2020 г. участники представят свои проекты, а жюри выберет две компании, которые по итогам акселератора покажут наилучшую динамику роста бизнес-показателей. Победители разделят поровну призовой фонд в размере 10 млн руб.



«За время программы ее участники смогут прокачать свой технологический стартап вместе с лидером рынка и получить поддержку города и корпораций в развитии своего дела. Спрос на развитие бизнес-компетенций очень высок, поскольку предприниматели прекрасно понимают, что образование - не просто инструмент достижения поставленных целей, но и важнейшее конкурентное преимущество. Поэтому мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

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