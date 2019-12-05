Образование/Карьера

Московские школы улучшили свои позиции в международном рейтинге PISA по всем направлениям.

Специальный советник генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреаса Шляйхера рассказал, что в естественно-научной грамотности результаты увеличились до 528 баллов, ранее показатель составлял 513.

По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три балла выше (534). По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов. По всем направлениями московские школы остаются на лидерских позициях.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев и директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов объявили об итогах исследования PISA-2018 и объяснили, как московским школам удалось достичь таких высоких результатов.



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