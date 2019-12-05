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Образование/Карьера

Достижения московского образования неоспоримы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Достижения московского образования неоспоримы

M24.ru 05 декабря 2019г., 20:28

Рейтинг PISA cделал достоянием общественности улучшение позиций московских школ по всем направлениям.

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Московские школы улучшили свои позиции в международном рейтинге PISA по всем направлениям.

Специальный советник генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреаса Шляйхера рассказал, что в естественно-научной грамотности результаты увеличились до 528 баллов, ранее показатель составлял 513.

По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три балла выше (534). По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов. По всем направлениями московские школы остаются на лидерских позициях.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев и директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов объявили  об итогах исследования PISA-2018 и объяснили, как московским школам удалось достичь таких высоких результатов.

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Москва-Инфо
   