Образование/Карьера
Итоговое сочинение написали почти 63 тысячи учащихся
Велико разнообразие тем для сочинений в этом году..
Итоговое сочинение 4 декабря 2019 г. написали более 63 тыс.
выпускников московских школ.
Отмечается, что результаты экзамена будут опубликованы не позднее 18 декабря.
«На выбор у старшеклассников было пять тем: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа “Война и мир”, что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?».На работу школьникам выделили три часа 55 минут, участникам с ограниченными возможностями - на 1,5 часа больше» - говорится в сообщении.
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