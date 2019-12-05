Образование/Карьера

Итоговое сочинение 4 декабря 2019 г. написали более 63 тыс. выпускников московских школ.



Отмечается, что результаты экзамена будут опубликованы не позднее 18 декабря.



«На выбор у старшеклассников было пять тем: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа “Война и мир”, что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?».На работу школьникам выделили три часа 55 минут, участникам с ограниченными возможностями - на 1,5 часа больше» - говорится в сообщении.

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