Образование/Карьера

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал предложение создать общую систему оплаты труда для учителей.

Он поддержал такую инициативу, отметив, что это достаточно актуальный вопрос в наше время.

"Единая система оплаты труда существовала в СССР. Нужно поднять этот механизм и адаптировать к современным условиям. При нынешних возможностях автоматизированной системы это можно сделать максимум за месяц", – считает эксперт.

Комков подчеркнул, что это дискриминационная мера, когда педагог в Ивановской области получает не такую же зарплату, как педагог в Москве, за одну и ту же нагрузку и одно и то же количество часов.

"Поэтому у нас огромная нехватка педагогов в сельских школах", – сказал он.

По мнению специалиста, разница в зарплатах педагогов связана с тем, что вопросы оплаты труда переданы на муниципальный и региональный уровни, регионы и муниципалитеты сами устанавливают тарифные сетки оплаты труда.

Если у региона есть доход, то в зависимости от этого решается, как и сколько учителям будут платить. Если нет дохода, то нет и зарплаты. И, следовательно, учить детей никто не будет, они останутся неграмотными. Поэтому за один и тот же труд в России в любой городской и сельской школе везде должны платить одинаковую заработную плату.

Сергей Комков

руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех"

Ранее стало известно, что в Совфеде предложили решить проблему перепадов в окладах российских учителей, но для осуществления этой задумки необходимо создать общую для страны систему оплаты труда.

По официальной статистике Росстата, средняя зарплата учителя общеобразовательной организации за январь – сентябрь 2019 года составила больше 40 тысяч рублей. Исследование также показало, что на Чукотке педагоги получают до 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии – почти 22 тысячи рублей.

Идею единого государственного стандарта поддерживает председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По словам политика, зарплата учителей должна зависеть только от региональной и географической специфики.

В ноябре сообщалось: глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил о том, что правительство может не поддержать новый законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы (учителей и врачей). По словам депутата, авторы документа недостаточно проработали вопрос финансирования своей инициативы.

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