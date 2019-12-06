Происшествия

На северо-западе столицы полицейские задержали женщину, которую подозревают в неоднократном избиении двухлетней дочери.

Как уточняется, в ночь на 5 декабря в службу "02" поступило сообщение, что в медучреждение 29-летняя женщина доставила малолетнюю дочь с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством кровоподтекам на лице, туловище, руках и ногах.

По словам источника агентства, мать ребенка задержали.

"Установлено, что женщина 3 декабря умышленно и неоднократно избивала свою дочь. Ребенка передали сотрудникам органов следствия", – сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Ранее столичные власти попросили горожан обращать внимание на случаи возможного жестокого обращения с детьми. В случае необходимости они просят звонить в службу неотложной психологической помощи или в полицию. В ведомстве напомнили, что в Москве действуют 23 подразделения службы психологической помощи населению и круглосуточный телефон неотложной психологической помощи, куда можно обратиться, если нужна экстренная социальная помощь детям.

Если же человек стал свидетелем жестокого обращения с ребенком со стороны взрослых на улице, ему необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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