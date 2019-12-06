Доходы бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2020 году увеличатся на 3,1% и составят 8 923,9 миллиарда рублей. Расходы вырастут на 3,4% – 9 042,3 миллиарда рублей. Закон о бюджете подписал Владимир Путин.

Предполагается, что ежегодная индексация пенсий будет проходить темпами, опережающими рост инфляции. При повышении пенсий в 2020 году учтут новый механизм индексации сверх прожиточного минимума.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6%. Повышение коснется 31 миллиона граждан. В среднем выплаты увеличатся на тысячу рублей в месяц. Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 16,4 тысячи рублей.

Доход участников и инвалидов ВОВ, которые получают две пенсии и повышенные социальные выплаты, в среднем составит 46,5 и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Пенсии по гособеспечению с 1 апреля 2020 года проиндексируют на 7%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера. Индексация затронет почти 4 миллиона работающих и неработающих пенсионеров, среди которых 3,2 миллиона – получатели социальной пенсии.

Пенсии работающих пенсионеров в 2020 году скорректируют 1 августа. Прибавку получат работающие получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2019 году работодатели отчисляли страховые взносы в ПФР.

Доля работающих пенсионеров в 2019 году составляла 20,4% от числа все получателей пенсий. Размер прибавки такой пенсии зависит от размера его зарплаты.

Ранее в ПФР напомнили об индексации неиспользованного маткапитала. В 2020 году его размер увеличится на размер годовой инфляции (3,8%) – до 466 тысяч рублей.

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