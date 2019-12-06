Московская сцена

Москвоский оперный дом (МОД) открывается премьерой оперы Чайковского "Иоланта" в режиссуре Александра Легчакова в пятницу, 6 декабря, в столице. Сцена станет первой в современной России в числе независимых оперных театров.

"В Москве сотни театров, а оперных из них менее 10. При этом поклонников оперы с каждым годом все больше, особенно среди молодого поколения. Наш спектакль Пиковая дама посмотрели более 10 тысяч человек, многие из которых слушали оперу впервые и хотят еще больше оперных спектаклей в современном формате", – отметил режиссер Александр Легчаков.

Отмечается, что опера-променад "Пиковая дама" завоевала в прошлом году Национальную премию "Онегин" в номинации "Событие. Оперное притяжение".

Режиссер подчеркнул, что главная задача МОД – сделать оперу доступной, а также показать, насколько актуальным и свободным может быть этот жанр.

"Первая премьера нового оперного театра будет сочетать в себе классику и современность, а зрители и артисты будут максимально близко друг к другу. Действие спектакля развернется в двух залах, которые будут трансформированы в сад на краю земли", – рассказал Легчаков.

Сообщается, что исполнителями в новой постановке выступят Петр Налич, солистка Музыкального театра Ксения Мусланова, а также оркестр под управлением Андрея Рейна. Кроме премьеры в репертуар Московского оперного дома войдут опера-променад "Пиковая дама", постановка "Метель" по повести Александра Пушкина на музыку Георгия Свиридова, опера британского композитора Густава Холста "Савитри", а также "Детский альбом" на музыку Петра Чайковского и программа русских романсов.

Ранее Facebook создал путеводитель по российскому театру. В подборку были включены как классические постановки, так и экспериментальные проекты в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми и Казани.

Источник публикации: РИА Новости

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