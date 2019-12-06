По имеющимся данным, проблемы начались около 22:10 по московскому времени. Наибольшее количество сбоев в работе Facebook отмечено в США, Мексике, Колумбии, Перу и Бразилии. О перебоях в Instagram заявили пользователи из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Испании, Италии, а также России. Наибольшее число россиян, жалующихся на работу Instagram, проживают в Москве. При этом жалобы поступают и из других городов РФ.

Известно, что 47% пользователей Facebook столкнулись с проблемами на стадии авторизации, 32% респондентов оповестили о проблемах с новостной лентой, в 19% соцсеть полностью отключилась. Среди пользователей Instagram 53% пожаловались на проблемы с новостной лентой, 33% не смогли авторизоваться, 12% респондентов отметили проблемы с работой опции "сторис".

Facebook – одна из крупнейших социальных сетей в мире. Основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

Instagram – бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Отмечается, что оно принадлежит компании Facebook.

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