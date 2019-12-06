Специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла (Канада) заявили, что насыщенная жирами диета может вызвать рак простаты.

Исследователи изучили рацион 319 пациентов и пришли к выводу, что потребление насыщенных жиров имитирует избыточную экспрессию онкогена MYC и усугубляет развитие рака простаты. Так, насыщенные жиры в избытке провоцируют перепрограммирование клеток, что, в свою очередь, ускоряет развитие болезни и повышает вероятность летального исхода.

При этом сокращение доли насыщенных жиров в рационе способствует замедлению развития рака простаты на начальных стадиях.

К слову, медики давно говорят, что избыточное потребление жирной пищи вредит здоровью. Употребление в пищу слишком большого количества жира может привести к росту массы тела и болезням сердца. Риск возрастает, если вы едите слишком много жиров неправильного вида, например, омега-6, которые содержатся во многих обработанных продуктах. Так, ученые выяснили, что за неделю при увеличении количества потребляемых жирных продуктов изменились уровень сахара в крови и самочувствие у представителей обоих полов.

Таким образом злоупотребление жирной пищей чревато диабетом. Специалисты также выяснили, что жирная пища может приводить не только к набору избыточного веса, но и к психическим расстройствам.

Кроме того, рацион питания, насыщенный жирными продуктами, способен оказывать специфическое воздействие на микрофлору пищеварительной системы, которая несет ответственность за нормальное состояние иммунитета. В результате мозг и нервы получают сигналы, побуждающие их перестроиться на несколько иной режим функционирования. Именно это и приводит организм к тому, что он начинает чувствовать давление на психику.

Напомним, что более ранние исследования испанских и канадских ученых уже давали подтверждение того, что жирная пища способна провоцировать возникновение проблем с психикой. Чаще всего наблюдается доведение человека до депрессии. Тем не менее, исследователи утверждают, что это не относится к употреблению в пищу полезных и здоровых жиров.

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