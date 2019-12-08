Программу первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершают эстафеты. Сегодня соревновались мужчины. Первое и второе место разыграли норвежцы и французы — Йоханнес Бе и Мартен Фуркад. Победил скандинав.

У российской четверки гонку открывал Матвей Елисеев. К сожалению, он на первом рубеже совершил два промаха и ушел с него с 18-секундным отставанием. На стойке он отработал из шести, ушел на последний круг 11-м, а эстафету передал 9-м с отставанием в 35 секунд. Не такого от него ждали.

Опытнейший Дмитрий Малышко ногами на первом отрезке еще проиграл, а потом еще и зашел на круг. Да — был ветер, немец получил даже двойной штраф, но наше отставание составило 1.21. На стойке Дмитрий использовал только один доппатрон и отправил в гонку Латыпова 8-м и с минусом в 1.28.

Эдуард бросился в бой, сразу сократив отрыв, и ведь отстрелялся прилично — из шести. И Россия уже шестая. А на стойке — вообще умница. Пять из пяти, пятым уходит на последний круг Александр Логинов и отставание от лидеров — минута.

А после первого рубежа Александр (пусть и с одним промахом) уже четвертый, и отставание от итальянца Виндиша не очень большое. Но на последней стрельбе на промах соперника Логинов ответил своим, и они отправились на последний круг с приличным для такой гонки гандикапом в 10 секунд. Увы, хотя по ходу неудачно складывавшейся эстафеты многое удалось исправить, но до медалей не добрались.

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